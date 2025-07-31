Як повідомляє Marca, Реал відмовився продавати свого 18-річного вихованця Дієго Агіладо до Борусії Д. У клубі вважають, що молодий захисник має потенціал стати гравцем першої команди, а наставник "вершкових" Хабі Алонсо вже зараз бачить у ньому важливу фігуру на майбутнє.

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Агіладо пройшов через усі щаблі мадридської академії, куди потрапив у 2017 році. У січні 2024-го він дебютував за основну команду в матчі Кубка Іспанії, а згодом підписав довгостроковий контракт до літа 2029-го.

Головний тренер молодіжної команди Реала Альваро Арбелоа високо оцінює захисника та називає його "ідеальним мадридським гравцем". За його словами, Агіладо втілює дух клубу краще за багатьох. Алонсо також вірить у гравця – саме тому взяв його в заявку на Клубний чемпіонат світу-2025.

Універсальність Агіладо – ще одна перевага: він може зіграти як у центрі захисту, так і на лівому фланзі. У Реалі планують залишити його як резервного гравця, дозволяючи прогресувати під керівництвом Арбелоа, і не розглядають можливість продажу на даному етапі.

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