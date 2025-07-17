У таборі Реала відбулися розбіжності між президентом клубу Флорентіно Пересом і наставником команди Хабі Алонсо.

Флорентіно Перес висловив своє невдоволення виступом мадридців на Клубному чемпіонаті світу. Своєю чергою Алонсо попросив керівництво виділити кошти на посилення позиції опорного півзахисника, інформує Diario Sport.

Барселона уклала спонсорську угоду з однією з найбідніших країн світу – вона буде викачувати з неї гроші

Але якщо президент "бланкос" наполягає на підписанні футболіста масштабу Родрі з Манчестер Сіті, то наставник пропонує кандидатури Анджело Стіллера зі Штутгарта, Ніколо Барелли з Інтера і Кеса Сміта з АЗ. Цих гравців з різних причин відкидає вже Перес.

Нагадаємо, Реал під керівництвом Хабі Алонсо програв ПСЖ у півфіналі Клубного ЧС з рахунком 0:4.

"Тренер посивів через мене": Дьокереш – про 109 голів, шок після відходу Аморіма, слабке місце і майбутній трансфер