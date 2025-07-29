За інформацією Meczyki, Реал більше не розраховує на Девіда Алабу та Ферлана Менді – їх час в Мадриді добігає кінця.

Реал готує масову чистку – Алонсо планує розпрощатися з п’ятьма зірками першої команди

Цього літа Реал уже підписав Трента Александера-Арнольда, Діна Хьойсена та Альваро Каррераса, а незабаром очікується й прибуття Франко Мастантуоно. У зворотному напрямку пішли дві легенди – Лука Модріч і Лукас Васкес залишили клуб після завершення Клубного чемпіонату світу-2025.

У такій ситуації позиції Алаби й Менді різко ослабли. У Мадриді вважають, що співпрацю з ними потрібно завершити ще до кінця трансферного вікна. Саме таке рішення прийняв наставник команди Хабі Алонсо. Однак цьому поки заважають чинні контракти обох гравців.

Особливо вперто тримається за місце у команді Ферлан Менді. 30-річний француз твердо налаштований залишитися та боротися за ігровий час. Менді захищає кольори Реала з 2019 року, але трансфери Альваро Каррераса з Бенфіки та конкуренція суттєво зменшили його шанси на регулярну гру. Француз має контракт з Реалом до 2028 року.

Алаба, який приєднався до Реала у 2021 році, також не поспішає залишати столицю Іспанії. У австрійця залишився рік з іспанським клубом згідно з чинною угодою.

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