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Хабі Алонсо постане перед судом – його підозрюють у несплаті податків

17:28 206 Читать на русском
Хабі Алонсо постане перед судом – його підозрюють у несплаті податків
Хабі Алонсо / Фото: Marca

Іспанська прокуратура підозрює Хабі Алонсо у несплаті податків. Справа стосується періоду виступів Алонсо за мадридський Реал.

Наприкінці місяця, 22 січня, Хабі Алонсо постане перед судом в Мадриді, щоб спростувати звинувачення з приводу несплати податків, повідомляє Marca.

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Передбачається, що Алонсо може сісти у в'язницю строком на п'ять років.

В одному з останніх інтерв'ю футболіст заявив, що не вважає себе винним і впевнений що виграє суд. Представники футболіста вважають справу прозорою, і навіть якщо суд стане на сторону обвинувачення, то покарання буде м'якшим.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Хабі Алонсо Хабі Алонсо Баварія Баварія Німеччина
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