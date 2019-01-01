Хабі Алонсо постане перед судом – його підозрюють у несплаті податків

Іспанська прокуратура підозрює Хабі Алонсо у несплаті податків. Справа стосується періоду виступів Алонсо за мадридський Реал.

Наприкінці місяця, 22 січня, Хабі Алонсо постане перед судом в Мадриді, щоб спростувати звинувачення з приводу несплати податків, повідомляє Marca.

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Передбачається, що Алонсо може сісти у в'язницю строком на п'ять років.

В одному з останніх інтерв'ю футболіст заявив, що не вважає себе винним і впевнений що виграє суд. Представники футболіста вважають справу прозорою, і навіть якщо суд стане на сторону обвинувачення, то покарання буде м'якшим.

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