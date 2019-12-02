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Хабі Алонсо порівняв Зідана, Моурінью, Клоппа та Гвардіолу і виділив серед них найкращого

11:18 463 Читать на русском
Хабі Алонсо порівняв Зідана, Моурінью, Клоппа та Гвардіолу і виділив серед них найкращого
Хабі Алонсо / Фото з відкритих джерел

Головний тренер дублюючого складу Реала Сосьєдада Хабі Алонсо поділився думками щодо тренерів, з якими працював протягом своєї кар'єри футболіста.

"При всій повазі, Зідан знаходиться на вищому рівні у порівнянні з іншими тренерами. Виграти три Ліги чемпіонів за два з половиною роки в Реалі – це було неймовірно швидко. Моурінью вразив мене умінням читати гру і здатністю реагувати, коли ситуація вимагає цього.

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Ніхто не знає футбол так само добре, як Гвардіола. Він дуже розумний. Коли ви спілкуєтеся з ним, то дізнаєтеся дивовижні речі. У Клоппа є харизма. Після закінчення кожного матчу можна бачити, які у нього стосунки з гравцями. Він створює з ними сильний емоційний зв'язок. Для тренера це дуже важливо", – наводить слова Хабі Алонсо видання L'Equipe.

Нагадаємо, Алонсо, який нині очолює дубль Реала Сосьєдада, розпочинав свою кар’єру футболіста саме у складі "королівського клубу". Також він встиг пограти за Ейбар, Реал, Ліверпуль та Баварію.

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