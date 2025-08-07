Середній вік гравців Реала становить 25,07 років, інформує Marca. Це – наймолодший склад "бланкос" з 1998 року. У поточному складі мадридців лише п'ять гравців у віці 30 років і старше: Дані Карвахаль (33), Тібо Куртуа (33), Девід Алаба (33), Антоніо Рюдігер (32) і Ферлан Менді (30). Раніше цього літа мадридський клуб розпрощався з Лукою Модрічем (39), який перейшов до Мілана.

Талановитий аргентинець Франко Мастантуоно через тиждень стане наступним юніором Реала. 14 серпня Мастантуоно відсвяткує своє вісімнадцятиріччя і зможе грати за першу команду Алонсо. Півзахисник перейшов з Рівер Плейт і стане другим юніором, який регулярно виступає за основний склад після бразильця Ендріка (19).

Крім Діна Хьойсена, Франа Гонсалеса і Арди Гюлера (всім по 20), у складі Реала є ще три гравці, яким щойно виповнилося 18 років. Джуд Беллінгем і Едуардо Камавінга – серед тих, кому трохи за двадцять (обом по 22).

Нинішній склад Реала найближче до наймолодшої групи гравців "бланкос" за останні 27 років. У сезоні 1998/99 середній вік гравців Реала становив 24,88 року. У той час іспанським клубом керував Гус Хіддінк, і в його розпорядженні, серед інших, був 23-річний Кларенс Зеєдорф.

