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Хабі Алонсо може отримати серйозне покарання за ухилення від сплати податків

00:10 208 Читать на русском
Хабі Алонсо може отримати серйозне покарання за ухилення від сплати податків
Хабі Алонсо / AS

Колишній півзахисник Реала та збірної Іспанії Хабі Алонсо може потрапити за грати через несплату податків.

Мадридська прокуратура вимагає покарання у вигляді тюремного ув'язнення на 5 років для колишнього гравця Реала та Ліверпуля Хабі Алонсо, який звинувачується в ухиленні від податків, інформує AS.

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Також прокуратура вимагає стягнути з іспанця 4 млн євро за 3 випадки ухилення від податків в період з 2010 року по 2012, коли Алонсо виступав за Реал. Його звинувачують у створенні фіктивної компанії, за допомогою якої гравець приховував прибуток від іміджевих прав. Алонсо вже виплатив у суді половину від необхідної суми – 2 млн євро.

"Я не збираюся погоджуватися зі звинуваченнями. Із самого початку мені було очевидно, що ці звинувачення не можна прийняти. Моя невиновність у цій справі очевидна", – поділився Алонсо в коментарі. Додається, що Хабі відмовився піти на досудове врегулювання конфлікту, через що розпочалися дводенні слухання.

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Хабі Алонсо Хабі Алонсо Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Іспанія Іспанія
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