Турецька футбольна федерація наважилася на радикальний крок після серії невдалих результатів національної команди під керівництвом Шенола Гюнеша.

Досвідчений фахівець завершив свій другий період у збірній, повідомляє офіційний сайт федерації.

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Функціонери домовилися із Гюнешем про достроковий розрив контракту. На такий крок сторони пішли після фіаско національної команди в матчі 6-го туру кваліфікації до ЧС-2022 проти Нідерландів (1:6). Перед цим турки провалили Євро-2020, програвши всі три поєдинки групового етапу.

Шенол Гюнеш очолив збірну Туреччини в 2019 році. Раніше він вже працював із національною командою у 2000-2004 рр. і привів її до бронзових медалей Мундіалю-2002.

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