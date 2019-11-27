Гюндоган виділив головні проблеми Манчестер Сіті у матчі проти Шахтаря

Хавбек Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган прокоментував результат матчу 5 туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря (1:1).

"На жаль, ми зіграли внічию, з якою потрібно змиритися, але головне – нам вдалося вийти з групи з першого місця. Знали, що цей матч буде непростим. Ми дозволили Шахтарю грати в свою гру і недостатньо якісно зіграли в обороні. У нас були проблеми зі створенням моментів. Ми провели не найкращий матч, але це Ліга чемпіонів – турнір, в якому доводиться долати труднощі.

Манчестер Сіті – Шахтар – 1:1 – відео голів та огляд матчу

У АПЛ ми на дев'ять очок відстаємо від лідерів. Це не та ситуація, в якій ми хотіли опинитися, але потрібно усвідомити це. Якщо Ліверпуль допустить осічку, то ми повинні скористатися цим. А зараз ми пробилися в плей-офф Ліги чемпіонів, щоправда, попереду ще багато роботи. Ми повинні додавати навіть не у своїх результатах, а радше у своїй грі", – наводить слова Гюндогана BT Sport.

Нагадаємо, саме німецький хавбек відкрив рахунок у матчі проти Шахтаря, однак "гірники" відігралися завдяки голу Манора Соломона.

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