Гюндоган віддав 4 асисти у Кубку Англії – востаннє гравець АПЛ робив це у 2013 році

Хавбек Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган феєрив у матчі проти Ротерхема у Кубку Англії.
На рахунку хавбека 4 результативні передачі, а сам матч закінчився з розгромним рахунком 7:0 на користь команди, у якій виступає Олександр Зінченко.
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Це вперше за майже 6 років, коли гравець з чемпіонату Англії віддає 4 асисти в одному матчі. Востаннє таке робив Санті Касорла, виступаючи за Арсенал.
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У травні 2013 року іспанець віддав 4 результативні передачі у матчі проти Вігана, повідомляє статистичний портал Opta.