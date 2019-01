Гюндоган віддав 4 асисти у Кубку Англії – востаннє гравець АПЛ робив це у 2013 році

Хавбек Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган феєрив у матчі проти Ротерхема у Кубку Англії.

На рахунку хавбека 4 результативні передачі, а сам матч закінчився з розгромним рахунком 7:0 на користь команди, у якій виступає Олександр Зінченко.

Кубок Англії: Манчестер Сіті з Зінченком розтрощив Ротерхем, Фулхем вилетів від Олдема

Це вперше за майже 6 років, коли гравець з чемпіонату Англії віддає 4 асисти в одному матчі. Востаннє таке робив Санті Касорла, виступаючи за Арсенал.

Манчестер Сіті хоче продовжити контракт з Гюндоганом, щоб виключити перехід гравця в Барселону

У травні 2013 року іспанець віддав 4 результативні передачі у матчі проти Вігана, повідомляє статистичний портал Opta.

