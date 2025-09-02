Галатасарай на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з Гюндоганом. Півзахисник поставив підпис під дворічною угодою. Він перейшов на правах вільного агента з Манчестер Сіті.

Повідомляється, що щорічна зарплата Ілкая складе 4,5 млн євро. Таким чином, за два сезони він заробить 9 млн євро.

Народившись у Гельзенкірхені, але маючи турецьке походження, Гюндоган здійснив свою мрію і гратиме за клуб, за який вболіває з дитинства.

Нагадаємо, що в Галатасараї грають такі зірки, як Віктор Осімхен і Лерой Сане.