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Гюндоган не зіграє проти Північної Ірландії

20:55 264 Читать на русском
Гюндоган не зіграє проти Північної Ірландії
Ілкай Гюндоган / Sky Sports

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов не зможе розраховувати на хавбека Ілкая Гюндогана у поєдинку відбіркового циклу Євро-2020 проти Північної Ірландії.

 

Німецький футбольний союз на своєму офіційному сайті повідомив, що Ілкай Гюндоган застудився і не зможе допомогти своїй збірній у поєдинку проти Північної Ірландії.

Відео феєричного камбеку Нідерландів у матчі відбору Євро-2020 проти Німеччини

Футболіст вже вирушив до Манчестера і буде готуватись до поновлення клубних змагань. Німці наразі перебувають на 2 позиції в групі, поступаючись трьома очками саме британцям.

У попередньому матчі "Манншафт" феєрично згоріла Нідерландам з рахунком 2:4.

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Теги
Євро-2020 Північна Ірландія - Німеччина Німеччина Німеччина Північна Ірландія Північна Ірландія Ілкай Ґюндоґан Ілкай Ґюндоґан
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