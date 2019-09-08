Гюндоган не зіграє проти Північної Ірландії

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов не зможе розраховувати на хавбека Ілкая Гюндогана у поєдинку відбіркового циклу Євро-2020 проти Північної Ірландії.

Німецький футбольний союз на своєму офіційному сайті повідомив, що Ілкай Гюндоган застудився і не зможе допомогти своїй збірній у поєдинку проти Північної Ірландії.

Відео феєричного камбеку Нідерландів у матчі відбору Євро-2020 проти Німеччини

Футболіст вже вирушив до Манчестера і буде готуватись до поновлення клубних змагань. Німці наразі перебувають на 2 позиції в групі, поступаючись трьома очками саме британцям.

У попередньому матчі "Манншафт" феєрично згоріла Нідерландам з рахунком 2:4.