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Гюндоган назвав двох найкращих тренерів у світі – хавбеку Манчестер Сіті пощастило працювати з обома

20:24 218 Читать на русском
Гюндоган назвав двох найкращих тренерів у світі – хавбеку Манчестер Сіті пощастило працювати з обома
Ілкай Гюндоган / Сайт Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган розповів, які наставники залишили найкраще враження упродовж його кар'єри.

"Юрген Клопп і Пеп Гвардіола – 2 найкращі тренери в світі. Чотири роки я провів з Клоппом у Борусії Д. Мій учитель, якого я дуже люблю. Він створює приголомшливий командний дух і неймовірно мотивує футболістів. Команди, якими він керує, багато борються, він сам багато бігає.

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Пеп перебуває на дуже високому тактичному рівні. Учитель, який хоче знати кожну деталь гри. Я не бачив такого ж тренера, який би настільки поліпшував себе тактично. Їхні стилі різні, але обидва дуже успішні. Хоча вони дуже різні, але саме вони наразі є двома найкращими тренерами в світі", – заявив Гюндоган в інтерв'ю Fanatik.

Нагадаємо, німець перейшов з Борусії Д у Манчестер Сіті чотири роки тому за 27 млн євро.

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