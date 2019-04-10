Гюндоган: Манчестер Сіті не може вважатись великою командою, поки не почне вигравати великі матчі

Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган прокоментував поразку його команди від Тоттенхема (1:0) в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ми не були досить сміливими в грі, було багато простих помилок. У мене є відчуття, що ми нервуємо у важливих матчах Ліги чемпіонів. Ми завжди приймали неправильні рішення.

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У таких іграх ми завжди хочемо зробити щось особливе, оскільки перемога на цій стадії означає: ми у півфіналі Ліги чемпіонів.

Після нереалізованого пенальті ми пішли на перерву. Такі негативні враження завжди сильно впливають на настрій конмади. Якби Агуеро реалізував пенальті, впевнений, що ми перемогли б Тоттенхем. Такого не повинно відбуватися з великою командою. Саме тому Манчестер Сіті ще не можна вважати топ-клубом", – поділився Гюндоган у коментарі SportBild.

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