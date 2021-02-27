"Ми вели перемовини. Думаю, це було за два або три роки до переходу з дортмундської Борусії в Манчестер Сіті. Мій колишній товариш по Борусії Сіндзі Кагава перейшов в Манчестер Юнайтед і сказав мені, що представники клубу кілька разів приходили на матчі, щоб подивитися на нього, перш ніж здійснити операцію.

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Я привернув їхню увагу. Насправді, йдеться тільки про попередні переговори, позаяк дортмундська Борусія одразу дала зрозуміти, що не бажає прощатись зі мною. У мене залишалося ще достатньо часу за контрактом, тому на той момент не було сенсу з кимось вести переговори. І перехід не відбувся", – цитує Гюндогана Sky Sports.

Нагадаємо, у 2016-му Ілкай перебрався з Борусії Д до табору Сіті за 27 млн євро. У нинішньому сезоі АПЛ 30-річний німець провів 19 матчів, в яких відзначився 11-ма голами та асистом.

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