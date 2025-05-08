Рюдігер і Алаба виросли в Берліні та Відні, де також проживають турецькі іммігранти. Це призвело до того, що обидва гравці знайомі з турецькою мовою, але не в ідеалі. "Як ви знаєте, в Туреччині ми з повагою звертаємося до старших. "Абі" буквально означає "старший брат". Це вкоренилося в нашій культурі.

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Я не міг просто звернутися до Луки Модріча. Він міг би бути моїм батьком, розумієш? Тому я сказав: "Привіт, Лука Абі". Рюдігер і Алаба вважали, що це слово можна застосувати до всіх. Вони почали звертатися до мене: "Добрий ранок, Абі". Прізвисько прижилося, і тепер уже занадто пізно щось змінювати. Тепер я офіційно Арда Абі, старшина в роздягальні", – розповів Гюлер у колонці на The Players' Tribune.

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