Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола може переїхати за океан в пошуках нової роботи.

Контракт іспанського фахівця з "містянами" завершується у 2025 році. Наразі сторони не обговорювали можливість продовжити співпрацю.

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За даними The Athletic, каталонському фахівцеві подобається варіант із роботою в збірній Бразилії. Можливо, Пеп залишиться в Ман Сіті ще на рік і потім працюватиме зі збірною в рамках підготовки до ЧС-2030. Іспанський фахівець ще не ухвалися остаточне рішення.

У Бразильській федерації футболу (CBF) теж зацікавлені в роботі з Гвардіолою. Зазначається, що тренеру кілька разів телефонували з CBF цього року.

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