"Це було справді важко. Брістоль показав нам, наскільки вони можуть бути хорошими. Мене вразили деякі гравці, я їх не знав. Другий тайм був набагато кращим. У них неймовірні вболівальники. Ми приїжджали сюди п'ять років тому на кубкову зустріч, і це було неймовірно. Я це чудово пам'ятаю.

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Фоден? Динаміка, ритм, швидкість роботи, його якість. Його кар'єра завжди йшла вгору. Цього сезону він мав проблеми. Але він повернувся, щоб зіграти свої найкращі матчі. Вплив Фодена був неймовірним. Футбол окупається, коли ти працюєш так, як він", – розповів іспанський фахівець на прес-конфереції.



Нагадаємо, що Манчестер Сіті розгромив Брістоль в Кубку Англії завдяки дублю Фодена та голу де Брюйне.

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