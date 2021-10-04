Карло Анчелотті та Хосеп Гвардіола фігурують у Pandora Papers. Це досьє міжнародного консорціуму журналістів, яке розкриває причетність відомих людей до офшорних схем, повідомляє Gazetta dello Sport.

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Наставник Манчестер Сіті потрапив у список через махінації ще під час його ігрової кар'єри. Гвардіолу підозрюють у прихованні доходів та несплаті податків під час його виступів за катарський Аль-Ахлі. Пеп отримував зарплату через банк Андорри та панамську компанію, що дозволяло платити менше податків у Іспанії.

Що стосується Карло Анчелотті, то він має компанію на Віргінських островах, яка розпоряджається його іміджевими правами. Раніше італієць уже частково визнав провину в справі про несплату 1 млн євро податків і погодився віддати гроші за два податкові злочини в 2014 і 2015 роках. Анчелотті був винен 1,46 млн євро.

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