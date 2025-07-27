Хосеп Гвардіола здивував фанатів новим образом перед поверненням Манчестер Сіті до тренувань – 54-річний іспанець уперше з’явився на публіці з вусами. Раніше відомий своїм бездоганно гладким обличчям, тепер тренер "містян" обрав сміливий стиль, який одразу викликав асоціації з Тедом Лассо – героєм однойменного серіалу від Apple TV.

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Акаунт City_Xtra в мережі Х опублікував Гвардіолу в новому образі лише за кілька днів до старту зборів Ман Сіті, запланованих на 28 липня. Вболівальники швидко підхопили хвилю обговорення й порівняли Пепа з персонажем Джейсона Судейкіса, у шоу якого він свого часу навіть з’являвся.

У соцмережах реакція не забарилась:

@tedlassobrasil пожартував: "Пеп Гвардіола побачив анонс старту зйомок четвертого сезону Теда Лассо й вирішив віддати шану своєму ідолу".

@JBTFooty написав: "У Пепа Гвардіоли тепер вуса у стилі Теда Лассо – він сподівається змінити все після катастрофічного минулого сезону Ман Сіті".

@Immortapheonix пожартував: "Гвардіола в ситкомі був би епохальним – у нього обличчя для цього".

Обговорення вусів Гвардіоли в соцмережах набрало обертів, багато хто назвав його стильний вибір сміливим і модним. Дехто згадав, як у 2021 році Гвардіола хвалив вуса журналіста Фреда Кальдейри в ефірі TNT Sports: "Мені дуже подобаються твої вуса, Фред. Ти дуже привабливий і сексуальний."

Pep Guardiola now has a moustache. ? pic.twitter.com/VnkRdvfXCt — City Xtra (@City_Xtra) July 27, 2025

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