Гвардіолу не впізнати – тренер Манчестер Сіті шокував новим образом, який порівнюють з Тедом Лассо
Тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола з'явився на публіці в незвичному образі.
Хосеп Гвардіола здивував фанатів новим образом перед поверненням Манчестер Сіті до тренувань – 54-річний іспанець уперше з’явився на публіці з вусами. Раніше відомий своїм бездоганно гладким обличчям, тепер тренер "містян" обрав сміливий стиль, який одразу викликав асоціації з Тедом Лассо – героєм однойменного серіалу від Apple TV.
Збірна Індії відкрила вакансію на посаду наставника і отримала резюме від Гвардіоли та Хаві – все не так просто
Акаунт City_Xtra в мережі Х опублікував Гвардіолу в новому образі лише за кілька днів до старту зборів Ман Сіті, запланованих на 28 липня. Вболівальники швидко підхопили хвилю обговорення й порівняли Пепа з персонажем Джейсона Судейкіса, у шоу якого він свого часу навіть з’являвся.
У соцмережах реакція не забарилась:
@tedlassobrasil пожартував: "Пеп Гвардіола побачив анонс старту зйомок четвертого сезону Теда Лассо й вирішив віддати шану своєму ідолу".
@JBTFooty написав: "У Пепа Гвардіоли тепер вуса у стилі Теда Лассо – він сподівається змінити все після катастрофічного минулого сезону Ман Сіті".
@Immortapheonix пожартував: "Гвардіола в ситкомі був би епохальним – у нього обличчя для цього".
Обговорення вусів Гвардіоли в соцмережах набрало обертів, багато хто назвав його стильний вибір сміливим і модним. Дехто згадав, як у 2021 році Гвардіола хвалив вуса журналіста Фреда Кальдейри в ефірі TNT Sports: "Мені дуже подобаються твої вуса, Фред. Ти дуже привабливий і сексуальний."
"Вони були сильнішими, ніж Марсель": Де Дзербі – про конкуренцію з ПСЖ, стиль переможця і своє божевілля