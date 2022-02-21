"Гвардіола уже на такому рівні, коли йому нецікаво вигравати. Він постійно шукає, робить щось нове. Я гадаю, що не так легко потрапити до нього на стажування. Коли ми грали з Манчестер Юнайтед, під час приїзду ми були на базі Ман Сіті. Побачили все, що хотіли. Але на місці не було самого Гвардіоли, на жаль.

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Є декілька моментів у грі Манчестер Сіті. Мені було б цікаво запитати, як вони дивляться на той чи інший елемент, бо, як на мене, це просто неправильно у них. Мені здається, що ця команда могла б грати інакше. Цікаво дізнатися їхню думку щодо цього", – сказав Григорчук в інтерв'ю YouTube-каналу BurBuzz.

Нагадаємо, 56-річний фахівець очолив Чорноморець 30 грудня 2021 року і вже провів масштабну трансферну кампанію. На зимову паузу команда з Південної Пальміри пішла на 13-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 14 очок.

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