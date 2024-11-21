"У Ньюкаслі я кумир, дуже ціную це, капітан команди, і якби ви запитали мене три роки тому, то я б сказав, що моєю найбільшою мрією було б грати в АПЛ. Бути кумиром і бути капітаном – це неймовірно.

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Мені дуже подобається Ньюкасл. Звичайно, чутки про Манчестер Сіті показують, що я перебуваю на високому рівні, але це були не більше ніж чутки.

Знаю, що Пепу Гвардіолі подобається мій футбол. Я хвалив його роботу, він хвалив мою роботу, але на цьому все", – цитує бразильця Globo.

Нагадаємо, що влітку Манчестер Сіті активно цікавився Гімараєсом, утім, до угоди справа так і не дійшла. Бруно виступає за Ньюкасл з січня 2022 року. Бразилець зіграв загалом у 121 матчі, забивши 17 голів та віддавши 17 асистів.

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