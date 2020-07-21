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Гвардіола звинуватив Арсенал у змові проти Манчестер Сіті

10:19 - Читать на русском
Гвардіола звинуватив Арсенал у змові проти Манчестер Сіті
Мікель Артета та Хосеп Гвардіола / Фото ФК Ман Сіті

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола має претензії до клубу, який очолює його колишній помічник.

19’ П'єр-Емерік Обамеянг
71’ П'єр-Емерік Обамеянг
 
19’ П'єр-Емерік Обамеянг
71’ П'єр-Емерік Обамеянг

"Суперники завжди заслуговують моєї поваги. Я поважаю все, що робить Арсенал на поле, але мені не подобаються їхні дії за межами стадіону", – заявив Гвардіола після півфіналу Кубка Англії проти "канонірів" (0:2).

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За інформацією Marca, іспанський фахівець вважає Арсенал оргназітором колективної скарги в арбітражний суд, під якою підписалось 8 клубів АПЛ. У зверненні команди вимагали відхилити апеляцію "містян" щодо дискваліфікації колективу Гвардіоли на 2 сезони з єврокубків.

Нагадаємо, суд у Лозанні став на сторону Манчестер Сіті і скасував дискваліфікацію.

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Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Іспанія Арсенал Арсенал Хосеп Хосеп Гвардіола Спортивний арбітражний суд в Лозанні Арсенал - Манчестер Сіті
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