Наставник "містян" почекає з підсиленням складу команди до літнього вікна.

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"Ми не будемо підписувати жодні угоди під час зимового трансферного ринку. Ми ще не обговорювали це з клубом, але будемо закінчувати сезон з тими гравцями, які у нас є зараз", – цитує Гвардіолу Goal.

Нагадаємо, після 19 турів Манчестер Сіті йде другим у таблиці АПЛ, проте "містяни" мають матч в запасі і шанс забрати лідерство у сусідів з Юнайтед.

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