Гвардіола зрівнявся з Моурінью за кількістю трофеїв

Манчестер Сіті завдяки перемозі в серії пенальті над Челсі здобув Кубок англійської ліги. Це дозволило керманичу "містян" Хосепу Гвардіолі зрівнятися за кількістю трофеїв із Жозе Моурінью.

Іспанський фахівець здобув 25-й трофей у своїй тренерській кар'єрі, повідомляє SPORF.

Челсі – Манчестер Сіті – 0:0 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

За цим показником Гвардіола зрівнявся з головним своїм опонентом та антагоністом Жозе Моурінью. За час роботи з Манчестер Сіті це 4-й трофей екс-капітана Барселони. Саме в складі каталонського клубу він виграв найбільше трофеїв (14). Ще 7 турнірів Гвардіола виграв із мюнхенською Баварією.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті цьогоріч може також стати чемпіоном Англії, здобути кубок країни, а також кубок Ліги чемпіонів. Натомість Моурінью наразі залишається безробітним після звільнення з Манчестер Юнайтед у грудні.