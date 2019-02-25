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Гвардіола зрівнявся з Моурінью за кількістю трофеїв

00:25 42 Читать на русском
Гвардіола зрівнявся з Моурінью за кількістю трофеїв
Хосеп Гвардіола та Жозе Моурінью / PA

Манчестер Сіті завдяки перемозі в серії пенальті над Челсі здобув Кубок англійської ліги. Це дозволило керманичу "містян" Хосепу Гвардіолі зрівнятися за кількістю трофеїв із Жозе Моурінью.

Іспанський фахівець здобув 25-й трофей у своїй тренерській кар'єрі, повідомляє SPORF.

Челсі – Манчестер Сіті – 0:0 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

За цим показником Гвардіола зрівнявся з головним своїм опонентом та антагоністом Жозе Моурінью. За час роботи з Манчестер Сіті це 4-й трофей екс-капітана Барселони. Саме в складі каталонського клубу він виграв найбільше трофеїв (14). Ще 7 турнірів Гвардіола виграв із мюнхенською Баварією.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті цьогоріч може також стати чемпіоном Англії, здобути кубок країни, а також кубок Ліги чемпіонів. Натомість Моурінью наразі залишається безробітним після звільнення з Манчестер Юнайтед у грудні.

Кубок англійської лігиФінал

Манчестер Сіті - Челсі: Неділя 24 лютого 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
0 : 0
( осн. час 0 : 0 )
( пен. 4 : 3 )
Челсі
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