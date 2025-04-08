Після оголошення про відхід Кевіна де Брюйне "містяни" почали активно шукати заміну легендарному півзахиснику. І одним з основних кандидатів на перехід в Манчестер Сіті став Морган Гіббс-Вайт з Ноттінгем Форест, повідомляє авторитетний інсайдер Девід Орнштейн з The Athletic.

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Хосеп Гвардіола не перший рік захоплюється грою "десятки" команди Нуну Ешпіріту Санту і планує підписати англійського півзахисника вже наступного літа. Гіббс-Вайт може стати гравцем, навколо якого наставник "містян" буде будувати оновлену команду після провальної кампанії 2024/25.

Нагадаємо, що сенсаційний Ноттінгем Форест в поточному сезоні йде на 3 місці в турнірній таблиці АПЛ після 31-го туру й має всі шанси потрапити в ЛЧ на наступний сезон.

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