Півзахисник Мілана Тіяні Рейдерс може перейти в Манчестер Сіті цього літа.

Після офіційного оголошення про відхід Кевіна де Брюйне з Манчестер Сіті Пеп Гвардіола розпочав активні пошуки спадкоємця бельгійського півзахисника.

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Одним із ймовірних кандидатів може стати гравець Мілана Тіяні Рейндерс, повідомляє Calcio Mercato.

Нідерландець перейшов до "россонері" у 2023 році з АЗ Алкмар і став лідером центра поля команди. А під час тренерства Паулу Фонсеки Рейндерс був чи не єдиною світлою плямою в команді.

Додамо, що у поточному сезоні 26-річний півзахисник зіграв у 45 матчах за Мілан. В його активі 13 голів та 4 асисти у всіх турнірах.

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