Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не схильний зациклюватися на речах, які від нього не залежать.

"Я завжди співчуваю проблемам Ліверпуля. Звичайно, я все розумію, але що я можу зробити? Нічого не зміниться, тому що транслятори думають, як збільшити кількість глядачів. Сер Алекс Фергюсон був найвпливовішою фігурою англійського футболу, і він також скаржився на це.

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Після матчу з Атлетіко у Мадриді за три дні ми грали на Вемблі у півфіналі Кубка Англії проти Ліверпуля. Челсі ж того тижня грав у вівторок і міг би свій матч Кубка Англії провести в суботу, але їх поставили на неділю. Як вважаєте, транслятори замислювалися про це? Ні, тому що наступного вівторка Ліверпуль грає з Манчестер Юнайтед. Усі захищають свій бізнес, а ми адаптуємось.

Якби я був незадоволений, я вирушив би додому і не тренував Манчестер Сіті. Я поїхав би в лігу Мальдів, грав би раз на тиждень і дуже комфортно почувався б під кокосовими пальмами", – цитує Гвардіолу The Guardian.

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