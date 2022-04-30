Гвардіола знайшов райське місце роботи для тих, хто скаржиться на календар АПЛ
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не схильний зациклюватися на речах, які від нього не залежать.
"Я завжди співчуваю проблемам Ліверпуля. Звичайно, я все розумію, але що я можу зробити? Нічого не зміниться, тому що транслятори думають, як збільшити кількість глядачів. Сер Алекс Фергюсон був найвпливовішою фігурою англійського футболу, і він також скаржився на це.
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Після матчу з Атлетіко у Мадриді за три дні ми грали на Вемблі у півфіналі Кубка Англії проти Ліверпуля. Челсі ж того тижня грав у вівторок і міг би свій матч Кубка Англії провести в суботу, але їх поставили на неділю. Як вважаєте, транслятори замислювалися про це? Ні, тому що наступного вівторка Ліверпуль грає з Манчестер Юнайтед. Усі захищають свій бізнес, а ми адаптуємось.
Якби я був незадоволений, я вирушив би додому і не тренував Манчестер Сіті. Я поїхав би в лігу Мальдів, грав би раз на тиждень і дуже комфортно почувався б під кокосовими пальмами", – цитує Гвардіолу The Guardian.
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