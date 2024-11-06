"Важко пояснити. Ми почали дуже добре, у нас був дуже гарний перший тайм. У футболі треба забивати голи.

Сенсаційний розгром Манчестер Сіті у відеоогляді матчу Ліги чемпіонів зі Спортінгом – 1:4

Коли ми програємо 1:4, то маємо винести з цього урок. Ми не можемо сперечатися – Спортінг переміг, у нього були хороші атаки після перехоплень, особливо для двох своїх голів.

Віддамо належне супернику, ми були недостатньо холоднокровні у першому таймі, а після цього пропустили другий гол. Нам потрібно грати краще. Коли ви віддаєте легкі м'ячі, суперники мають можливість атакувати", – цитує Гвардіолу офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, перший тайм завершився з рахунком 1:1, а по перерві англійці пропустили три сухих голи, а Холанд не реалізував пенальті.

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