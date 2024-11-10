"Зараз ми не можемо відіграти 90 хвилин. Перший тайм був непоганим і ми зуміли створити моменти другому. Ми знову програли. Почистимо голови і повернемося після міжнародної перерви. Сподіваюся, гравці будуть у формі.

Історична поразка Гвардіоли у відеоогляді матчу Брайтон – Манчестер Сіті – 2:1

Брайтон – хороша команда. Відтоді, як тут був Грем Поттер, у них хороші молоді гравці, хорошої якості. неприємно програвати два матчі поспіль. Повинні повернутися на шлях перемог. У другому таймі ми не змогли підтримувати ритм. Розклад матчів впливає на ігрову форму.

Чотири поразки? Дві в АПЛ. Треба рахувати перемоги і поразки, а ми багато виграємо", – цитує наставника "містян" BBC.

Брайтон здобув сенсаційну перемогу над Манчестер Сіті – вдруге в історії Гвардіола зазнав чотирьох поразок поспіль