Гвардіола знайшов нову мотивацію для Манчестер Сіті в АПЛ

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола несподівано вирішив боротись за місце у топ-4 АПЛ.

"Перші дві гри дуже важливі, щоб ми взяли свої очки і забезпечили собі участь в Лізі чемпіонів в наступному сезоні якомога швидше.

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Чемпіонську гонку виграв Ліверпуль, а за місця в ЛЧ борються шість-сім команд. Це як ще один титул, ми грали за чотири трофеї в цьому сезоні, до них додався ще один.

У нас 15-очковий відрив від четвертого місця, і перемога над Арсеналом стала хорошим знаком", – цитує Гвардіолу Liverpool Echo.

Після 29-ти турів АПЛ Манчестер Сіті розташувався на другій сходинці, відстаючи від Ліверпуля на 22 очки.

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