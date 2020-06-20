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Гвардіола знайшов нову мотивацію для Манчестер Сіті в АПЛ

15:44 - Читать на русском
Гвардіола знайшов нову мотивацію для Манчестер Сіті в АПЛ
Хосеп Гвардіола / Фото The Times

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола несподівано вирішив боротись за місце у топ-4 АПЛ.

45+2’ Рахім Стерлінг
51’ Кевін де Брюйне
90+2’ Філ Фоден
 
Давід Луїс 50’
45+2’ Рахім Стерлінг
50’ Давід Луїс
51’ Кевін де Брюйне
90+2’ Філ Фоден

"Перші дві гри дуже важливі, щоб ми взяли свої очки і забезпечили собі участь в Лізі чемпіонів в наступному сезоні якомога швидше.

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Чемпіонську гонку виграв Ліверпуль, а за місця в ЛЧ борються шість-сім команд. Це як ще один титул, ми грали за чотири трофеї в цьому сезоні, до них додався ще один.

У нас 15-очковий відрив від четвертого місця, і перемога над Арсеналом стала хорошим знаком", – цитує Гвардіолу Liverpool Echo.

Після 29-ти турів АПЛ Манчестер Сіті розташувався на другій сходинці, відстаючи від Ліверпуля на 22 очки.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті - Арсенал
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