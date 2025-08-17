"Перший тайм був хорошим, другий – ні. Це звичайна справа в цій частині сезону, але суперники були кращими у другій половині.

Дубль Холанда та гол+пас нового героя у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Вулверхемптон – 4:0

Рейндерс по-справжньому хороший. Прекрасний гравець, він з самого початку справив враження. Завдяки своїй швидкості Тіяні може допомогти в оборонних діях в півзахисті. Він може страхувати захисників в зонах, які ми іноді дозволяємо звільняти. У Мілані він був чудовий, як і в збірній. Ми знали, що в найближчі роки він стане одним з кращих гравців Сіті.

Якість гри Шеркі в фінальній третині поля, на обмеженому просторі – це унікально. Його креативність вражає. Попереду ще багато років і важких матчів. Нам потрібна якість і чистий талант, і у Раяна він є.

Траффорд? Це прекрасна історія – він прийшов в академію молодим. Він провів дуже хорошу гру, зробив хороший сейв, був помітний у воротах. Він проробив неймовірну роботу в Бернлі. Зрештою, клуб вирішив повернути його", – цитує Гвардіолу BBC.

Манчестер Сіті розгромив Вулвз завдяки перфомансу дебютантів – дубль Холанда, Рейндерс долучився до трьох голів