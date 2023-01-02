"На поле виходять 11 гравців. Ми не можемо випустити 13 футболістів. Щоразу мені важко вибирати. За будь-яких розкладів хтось із топ-гравців не гратиме. Останнім часом, коли я стаю старшим, я переважно звертаю увагу на мову тіла – на тренуваннях і так далі.

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Не можна грати добре, коли ти нещасливий. Іноді я вибираю футболістів, ґрунтуючись на їхньому поточному настрої. Цей чинник є однією з найважливіших щодо складу, оскільки завдяки ньому знаю, наскільки вони хороші на цей час. Іноді низка гравців не в хорошому стані, тому вибирати стає важче", – поділився Гвардіола в коментарі Manchester Evening News.

Зауважимо, що Манчестер Сіті наразі посідає друге місце в АПЛ, маючи 36 очок. Турнірну таблицю очолює Арсенал, який випереджає "містян" на 7 пунктів.

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