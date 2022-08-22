Головний тренер Ман Сіті Хосеп Гвардіола намагається не хвилюватись через велику травматичність Ерлінга Холанда, яка переслідувала його у Борусії Д.

"Хороша їжа, хороший відпочинок. Кажуть, що у його новій квартирі хороше ліжко. Нічого особливого. Важливо те, що у нього поки немає мікротравм. Минулого сезону він часто не міг відіграти 90 хвилин через якісь дрібниці.

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З моменту його прибуття фізіотерапевти та лікарі виконали неймовірну роботу, щоб уникнути травм. Наразі він проводить одну гру за тиждень, тому все гаразд. Але я готуюсь до часів, коли матчі будуть кожні 3 дні. Якщо не гратиме Ерлінг, то я даватиму шанс Хуліану Альваресу", – цитує Гвардіолу Goal.

Додамо, що норвежець дуже яскраво розпочав кар'єру в АПЛ – 3 голи та один асист у 3 матчах.

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