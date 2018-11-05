Гвардіола зізнався, що завжди мріяв тренувати в АПЛ

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів, що мріяв очолювати команду з чемпіонату Англії.

"Мені пощастило опинитися в Англії. Від маленького хлопчика і до молодого тренера я мріяв опинитися в АПЛ і попрацювати тут. Моя мрія здійснилася.

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Я хочу розділити цю нагороду з усією родиною Манчестер Сіті, тому що розумію, що Сіті – бренд. Знаю, люди кажуть, що у нас багато грошей, і це правда, проте це не скасовує того факту, що я працюю з неймовірними людьми, і мені пощастило бути тут", – передає слова Гвардіоли Mirror.

Зазначимо, у минулому сезоні "містяни" під керівництвом Гвардіоли тріумфували у англійській Прем'єр-лізі. Команда примудрилась набрати більше 100 очок після 38 турів.

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