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Гвардіола зізнався, що завжди мріяв тренувати в АПЛ

23:27 214 Читать на русском
Гвардіола зізнався, що завжди мріяв тренувати в АПЛ
Хосеп Гвардіола / фото: Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів, що мріяв очолювати команду з чемпіонату Англії.

"Мені пощастило опинитися в Англії. Від маленького хлопчика і до молодого тренера я мріяв опинитися в АПЛ і попрацювати тут. Моя мрія здійснилася.

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Я хочу розділити цю нагороду з усією родиною Манчестер Сіті, тому що розумію, що Сіті – бренд. Знаю, люди кажуть, що у нас багато грошей, і це правда, проте це не скасовує того факту, що я працюю з неймовірними людьми, і мені пощастило бути тут", – передає слова Гвардіоли Mirror.

Зазначимо, у минулому сезоні "містяни" під керівництвом Гвардіоли тріумфували у англійській Прем'єр-лізі. Команда примудрилась набрати більше 100 очок після 38 турів.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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