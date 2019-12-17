Гвардіола зізнався, що захоплюється Зіданом – вони зустрінуться у плей-офф Ліги чемпіонів

Керманич англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про своє захоплення керманичем мадридського Реала Зінедіном Зіданом. Вони перетнуться в 1/8 фіналу ЛЧ.

"Це особливий момент, оскільки Зідан – один із найкращих. Я мріяв грати поруч із ним, але це так і не сталося. Я з ним мало спілкувався, але в мене складається враження, що він неймовірна людина, я захоплююсь ним. Побачити його знову буде приємно.

"Гвардіолі чуже все людське", – Бенатія знищив колишнього тренера за відсутність емпатії

Мадрид – королі цього турніру. Нас чекає неймовірне випробування. Будемо готуватися якомога краще. У лютому ми побачимо, в якому стані будемо ми і Реал. Завжди хочеться досягнути успіху в такому турнірі, хай у цій ситуації суперник досвідченіший за нас. Для нас це неймовірний досвід, впевнений, що проведемо два хороших матчі", – наводить слова Гвардіоли Marca.

Відзначимо, що перший матч 1/8 фіналу ЛЧ Реал – Манчестер Сіті запланований на 26 лютого.

Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів 2019/20 – Маліновський має шанси, у Зінченка пара смерті