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Гвардіола зізнався, що перегляне матч головного конкурента в АПЛ

18:09 108 Читать на русском
Гвардіола зізнався, що перегляне матч головного конкурента в АПЛ
Хосеп Гвардіола / Reuters

Керманич англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу своїх підопічних над ліверпульським Евертоном (3:1) у 17-му турі англійської Прем'єр-ліги.

"Це був підступний матч після гри з Хоффенхаймом. Наша реакція на поразку від Челсі була шикарною. Для того, щоб потрапити в ритм, інколи потрібен час.

Манчестер Сіті – Евертон – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Ми забили перший гол, але початок виявився складним. Старт другої половини був непоганим, але найкращим нашим моментом став пропущений м'яч. Евертон був фізично сильний. Нам пощастило забити третій м'яч за рахунку 2:1. Контролювати гру треба було краще. Та тепер ми думатимемо про Кубок ліги, а потім повернемося до АПЛ і продовжимо.

Чи дивитимуся поєдинок Ліверпуля з Манчестер Юнайтед? Так, це хороший матч, який вартий перегляду. Звісно, дивитимусь", – цитує Гвардіолу BBC.

Нагадаємо, що "містяни" здолали Евертон завдяки дублю Габріеля Жезуса та голу Рахіма Стерлінга і повернулися на першу сходинку в АПЛ. Завтра Ліверпуль може відновити своє лідерство, якщо на Енфілді обіграє МЮ.

Манчестер Сіті впевнено переміг Евертон і повернувся на перше місце

Англія17 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Евертон: Субота 15 грудня 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
3 : 1
Евертон
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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті - Евертон
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