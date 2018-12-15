Гвардіола зізнався, що перегляне матч головного конкурента в АПЛ

Керманич англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу своїх підопічних над ліверпульським Евертоном (3:1) у 17-му турі англійської Прем'єр-ліги.

"Це був підступний матч після гри з Хоффенхаймом. Наша реакція на поразку від Челсі була шикарною. Для того, щоб потрапити в ритм, інколи потрібен час.

Манчестер Сіті – Евертон – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Ми забили перший гол, але початок виявився складним. Старт другої половини був непоганим, але найкращим нашим моментом став пропущений м'яч. Евертон був фізично сильний. Нам пощастило забити третій м'яч за рахунку 2:1. Контролювати гру треба було краще. Та тепер ми думатимемо про Кубок ліги, а потім повернемося до АПЛ і продовжимо.

Чи дивитимуся поєдинок Ліверпуля з Манчестер Юнайтед? Так, це хороший матч, який вартий перегляду. Звісно, дивитимусь", – цитує Гвардіолу BBC.

Нагадаємо, що "містяни" здолали Евертон завдяки дублю Габріеля Жезуса та голу Рахіма Стерлінга і повернулися на першу сходинку в АПЛ. Завтра Ліверпуль може відновити своє лідерство, якщо на Енфілді обіграє МЮ.

Манчестер Сіті впевнено переміг Евертон і повернувся на перше місце