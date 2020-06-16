Гвардіола зізнався, що Манчестер Сіті не готовий до рестарту АПЛ

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від відновлення сезону в чемпіонаті Англії.

"Завтра ми побачимо рівень команди і що ми можемо покращити. У всіх команд було всього три тижні на підготовку. Усі постраждали під час цієї ситуації – особисто та економічно, і ми маємо адаптуватися. Ми готові провести один матч, але до ігор раз в три-чотири дні не готові. Доведеться проводити ротацію і використовувати всіх футболістів. Гравці перебувають в хорошому фізичному стані.

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Я з нетерпінням чекаю можливості знову побачити Мікеля – одного з найприємніших людей, яких я коли-небудь зустрічав. Ми знаємо один одного, і він знає все про нас. Артета відіграв неймовірно важливу роль в наших останніх успіхах. Він допоміг нам стати тими, хто ми є. Якщо чесно, поки думок про матч з Реалом в Лізі чемпіонів немає. Зараз я думаю тільки про Арсенал. А потім треба подумати над тим, як відновитися, щоб провести матч з Бернлі", – цитує Гвардіолу прес-служба Манчестер Сіті.

Нагадаємо, матч 28-го туру АПЛ між Манчестер Сіті та Арсеналом відбудеться 17 червня. Цей поєдинок стане першим для обох команд після відновлення сезону. Наразі "містяни" мають у своєму активі 57 очок та посідають друге місце в турнірній таблиці. У Арсенала 40 залікових пунктів та лише дев'ята сходинка.

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