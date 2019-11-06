toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТАР ЯРОСЛАВ РАКИЦЬКИЙ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО

Гвардіола зізнався, що часто захищає Ліверпуль у суперечках зі своїми дітьми

16:33 208 Читать на русском
Гвардіола зізнався, що часто захищає Ліверпуль у суперечках зі своїми дітьми
Хосеп Гвардіола / Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів, як його сім'я активно дискутує щодо боротьби за титул АПЛ.

"Мої син і донька завжди кажуть, що Ліверпулю пощастило, коли він вириває перемогу на останніх хвилинах. Я їм відповідаю, що це не так.

Агуеро: Ліверпуль – єдиний суперник в АПЛ, який може нам нашкодити

Ліверпулю неодноразово вдавалося зробити це і в минулому, і в нинішньому сезоні завдяки неймовірній здатності битися до самого кінця. Тому я нагадую про це не тільки своїм дітям, а й футболістам – це не просто фарт. Наприклад, те, що було проти Лестера з пенальті на 94-й хвилині – це просто вау", – цитує Гвардіолу MEN.

Клопп прокоментував гострий випад Гвардіоли на адресу Мане

Нагадаємо, після 11 турів Ліверпуль впевнено очолює турнірну таблицю АПЛ – в активі "червоних" 31 очко, що на шість більше ніж у Манчестер Сіті.

blog_ava
Динамо Загреб – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів
Теги
Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Копенгаген – Динамо: прогноз на матч Ліги Європи
    Ліга Європи — 14:30933 Копенгаген – Динамо: прогноз на матч Ліги Європи
5
год
:
6
хв
Динамо Загреб
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук