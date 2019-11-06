Гвардіола зізнався, що часто захищає Ліверпуль у суперечках зі своїми дітьми

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів, як його сім'я активно дискутує щодо боротьби за титул АПЛ.

"Мої син і донька завжди кажуть, що Ліверпулю пощастило, коли він вириває перемогу на останніх хвилинах. Я їм відповідаю, що це не так.

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Ліверпулю неодноразово вдавалося зробити це і в минулому, і в нинішньому сезоні завдяки неймовірній здатності битися до самого кінця. Тому я нагадую про це не тільки своїм дітям, а й футболістам – це не просто фарт. Наприклад, те, що було проти Лестера з пенальті на 94-й хвилині – це просто вау", – цитує Гвардіолу MEN.

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Нагадаємо, після 11 турів Ліверпуль впевнено очолює турнірну таблицю АПЛ – в активі "червоних" 31 очко, що на шість більше ніж у Манчестер Сіті.