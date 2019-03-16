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Гвардіола зізнався, коли де Брюйне повернеться на поле після важкої травми

09:26 271 Читать на русском
Гвардіола зізнався, коли де Брюйне повернеться на поле після важкої травми
Кевін де Брюйне / Фото talkSPORT

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне продовжує відновлюватись від травми.

"У Кевіна була серйозна травма коліна. Коли так довго не виходиш на поле у зв'язку з травмою коліна, це може вплинути на інші кістки. Він поки не відчуває себе повністю готовим.

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Лікарі команди сказали мені, що Кевін буде готовий повернутись до партнерів після міжнародної перерви", – цитує Гвардіоли L'Equipe.

В поточному сезоні де Брюйне через травми провів лише 14 матчів АПЛ, в яких відзначився голом та асистом.

Після 30-ти турів АПЛ Манчестер Сіті лідирує в турнірній таблиці, відірвавшись від Ліверпуля на одне очко.

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Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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