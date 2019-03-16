Гвардіола зізнався, коли де Брюйне повернеться на поле після важкої травми

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне продовжує відновлюватись від травми.

"У Кевіна була серйозна травма коліна. Коли так довго не виходиш на поле у зв'язку з травмою коліна, це може вплинути на інші кістки. Він поки не відчуває себе повністю готовим.

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Лікарі команди сказали мені, що Кевін буде готовий повернутись до партнерів після міжнародної перерви", – цитує Гвардіоли L'Equipe.

В поточному сезоні де Брюйне через травми провів лише 14 матчів АПЛ, в яких відзначився голом та асистом.

Після 30-ти турів АПЛ Манчестер Сіті лідирує в турнірній таблиці, відірвавшись від Ліверпуля на одне очко.

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