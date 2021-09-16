Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола залишився задоволений діями не всіх гравців своєї команди.

Напередодні "містяни" стартували у Лізі чемпіонів з феєричної перемоги над РБ Лейпциг з рахунком 6:3.

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Проте, деякі гравці не виконували план Гвардіоли на гру, що іспанець експресивно пояснював їм прямо на полі. Йдеться про Джека Гріліша та Ріяда Мареза, які, між іншим, відзначилися голами.

"Ми поговорили в перерві про те, що потрібно робити, а що ні, але вони не зробили цього. Суперечки іноді відбуваються. Суперник добре витягав наших гравців і проводив швидкі контратаки. Нам було складно контролювати ситуацію", – цитує Гвардіолу BT Sport.

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