Іспанський фахівець здолав позначку у тисячу очок в рамках національних чемпіонатів. Тепер у нього 1002 пункти за весь час роботи головним тренером, інформує Sky Sports.

Гвардіола відверто оцінив Зінченка – українець опинився в дивовижній компанії

Наразі найбільше у "скарбничку" Гвардіоли принесла Барселона – 373 очки. За період у Баварії Пеп здобув 257 балів, а з Манчестер Сіті 372.

"Містяни" у наступному турі АПЛ прийматимуть Фулхем і цілком можуть скинути Барселону з умовного трону. До слова, перемог з Манчестер Сіті у Гвардіоли вже більше, ніж з каталонцями – 117 проти 116-ти.

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