Перемога над Суонсі (3:1) у рамках 5-го раунду Кубка Англії стала особливою для керманича Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли.

Іспанський фахівець оформив ювілей, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Після звитяги над Суонсі в активі Гвардіоли 200 перемог на чолі "містян". Для досягнення цієї позначки коучу Ман Сіті знадобилося всього 268 матчів. Гвардіола очолив манкуніанців влітку 2016-го, а в нинішньому сезоні вже вивів команду до фіналу Кубка ліги, чвертьфіналу Кубка Англії, 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Крім того, його підопічні впевнено лідирують в АПЛ.

Відзначимо, що перемогу над Суонсі в 5-му раунді Кубка Англії принесли голи Вокера, Стерлінга та Жезуса.

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