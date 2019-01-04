Гвардіола здобув 100 перемог на чолі Манчестер Сіті

Перемога над Ліверпулем у 21-му турі англійської Прем'єр-ліги стала особливою для керманича Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли.

Іспанський фахівець здобув 100-ту перемогу з "містянами" в офіційних матчах, повідомляє Gracenote Live.

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Гвардіола очолив Сіті влітку 2016 року, а нинішній сезон є третім для нього на Етіхаді. Під керівництвом 47-річного тренера манкуніанці зайняли третє місце в першому сезоні та здобули чемпіонський титул минулого року. У нинішньому чемпіонаті Ман Сіті бореться за чемпіонство з Ліверпулем. Наразі відставання "містян" складає 4 очки.

Відзначимо, що Манчестер Сіті став третім клубом, у якому Хосепу Гвардіолі вдалося здобути 100 перемог і більше. Раніше він це зробив із іспанською Барселоною і мюнхенською Баварією.