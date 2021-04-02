Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола не впевнений, що клуб зможе придбати нападника на місце Серхіо Агуеро, який влітку покине манчестерську команду.

"Я не знаю, що станеться в майбутньому, але з нинішніми цінами ми не купимо жодного форварда. Це неможливо.

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Ми не можемо дозволити собі такі витрати. Всі клуби зазнають фінансових проблем, ми – не виняток. Станом на сьогодні ймовірність того, що ми не купимо нападника до наступного сезону сезону, доволі висока", – цитує Гвардіолу ВВС.

До слова, раніше в ЗМІ ширилися чутки щодо інтересу команди Зінченка до форварда дортмундської Борусії Ерлінга Холанда, а також нападників Інтера та Тоттенхема – Ромелу Лукаку та Харрі Кейна відповідно.

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