Гвардіола здивував заявою щодо нового форварда Манчестер Сіті
Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола не впевнений, що клуб зможе придбати нападника на місце Серхіо Агуеро, який влітку покине манчестерську команду.
"Я не знаю, що станеться в майбутньому, але з нинішніми цінами ми не купимо жодного форварда. Це неможливо.
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Ми не можемо дозволити собі такі витрати. Всі клуби зазнають фінансових проблем, ми – не виняток. Станом на сьогодні ймовірність того, що ми не купимо нападника до наступного сезону сезону, доволі висока", – цитує Гвардіолу ВВС.
До слова, раніше в ЗМІ ширилися чутки щодо інтересу команди Зінченка до форварда дортмундської Борусії Ерлінга Холанда, а також нападників Інтера та Тоттенхема – Ромелу Лукаку та Харрі Кейна відповідно.
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