Гвардіола здивував вибором найважливішого гравця за час роботи в Ман Сіті – Пеп проігнорував де Брюйне
12:18 - Читати іншою мовою
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився думками щодо колишніх підопічних.
"Який гравець мав бути зі мною в Ман Сіті довше? Назву неочевидне ім'я – Хесус Навас. Йому слід було залишитися з нами довше.
"Без них мене б точно звільнили": Гвардіола сказав, кому зобов'язаний за продовження роботи з Ман Сіті
Хто був найважливішим? Гюндоган, він був дуже цінним для нас. Оберу його", – цитує Гвардіолу AS.
Нагадаємо, Хесус Навас виступав за Ман Сіті з 2013 по 2017 роки, але з Гвардіолою перетнувся лише в останньому сезоні. Гюндоган мав дві "каденції" на Етіхаді, загалом провів 8 років.
Цікаво, що Пеп не згадав Кевіна де Брюйне, який віддав "містянам" 10 років.
Грецький Ніндзя з рекордом червоних карток: гаряче серце Янніса Каліцакіса
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter