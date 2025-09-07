"Який гравець мав бути зі мною в Ман Сіті довше? Назву неочевидне ім'я – Хесус Навас. Йому слід було залишитися з нами довше.

"Без них мене б точно звільнили": Гвардіола сказав, кому зобов'язаний за продовження роботи з Ман Сіті

Хто був найважливішим? Гюндоган, він був дуже цінним для нас. Оберу його", – цитує Гвардіолу AS.

Нагадаємо, Хесус Навас виступав за Ман Сіті з 2013 по 2017 роки, але з Гвардіолою перетнувся лише в останньому сезоні. Гюндоган мав дві "каденції" на Етіхаді, загалом провів 8 років.

Цікаво, що Пеп не згадав Кевіна де Брюйне, який віддав "містянам" 10 років.

