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Гвардіола заявив, що мета Манчестер Сіті – втретє поспіль виграти АПЛ

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Гвардіола заявив, що мета Манчестер Сіті – втретє поспіль виграти АПЛ
Хосеп Гвардіола / Getty images

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поділився враженнями після перемоги над Евертоном в матчі 7-го туру АПЛ.

34’ Домінік Келверт-Левін
 
Габріел Жезус 24’
Ріяд Марез 71’
Рахім Стерлінг 85’
24’ Габріел Жезус
34’ Домінік Келверт-Левін
71’ Ріяд Марез
85’ Рахім Стерлінг

"У суперника неймовірні гравці в атаці, досвідчені – в середині поля, а також хороший тренер, тому ми знали, що чекає важка гра. Тут завжди складно. Перший тайм ми почали неймовірно, особливо перші 20-25 хвилин, потім у нас виникли певні проблеми.

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У Евертона є швидкі гравці, вони створювали багато проблем в глибині, тому я радий. Я хочу поборотися за чемпіонський титул АПЛ, спробуємо виграти її знову", – цитує Гвардіолу ВВС.

До слова, після 7-и турів Манчестер Сіті набрав 16 очок та залишився на другому місці в турнірній таблиці АПЛ. Відставання від Ліверпуля складає 5 залікових пунктів.

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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Евертон - Манчестер Сіті
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