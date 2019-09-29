Гвардіола заявив, що мета Манчестер Сіті – втретє поспіль виграти АПЛ

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поділився враженнями після перемоги над Евертоном в матчі 7-го туру АПЛ.

"У суперника неймовірні гравці в атаці, досвідчені – в середині поля, а також хороший тренер, тому ми знали, що чекає важка гра. Тут завжди складно. Перший тайм ми почали неймовірно, особливо перші 20-25 хвилин, потім у нас виникли певні проблеми.

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У Евертона є швидкі гравці, вони створювали багато проблем в глибині, тому я радий. Я хочу поборотися за чемпіонський титул АПЛ, спробуємо виграти її знову", – цитує Гвардіолу ВВС.

До слова, після 7-и турів Манчестер Сіті набрав 16 очок та залишився на другому місці в турнірній таблиці АПЛ. Відставання від Ліверпуля складає 5 залікових пунктів.

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