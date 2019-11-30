Гвардіола заявив про готовність продовжити контракт з Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розглядає можливість продовжити своє перебування в клубі.

"Так, я відкритий до цього. Мені комфортно працюється в цьому клубі. Якщо я буду відчувати, що не зроблю клубу гірше, ми сядемо і вирішимо це питання.

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Це залежить від результатів. Коли ти перебуваєш в одному місці п'ять років, це завдяки результатам. Давайте подивимося, що станеться в цьому сезоні і в наступному.

Після п'яти років тренеру працюється вже по-іншому, тоді як після кількох років все, як і раніше, відчувається свіжим. Я хочу подивитися на гравців і на обстановку. Подивимося, як нам працюватиметься разом. Це найважливіше. Ми повинні відчувати, що як і раніше можемо ефективно працювати і отримувати від цього задоволення", – цитує Гвардіолу The Guardian.

Додамо, що іспанець очолив Ман Сіті в липні 2016-го року. Гвардіола двічі виграв АПЛ, Кубок ліги та Суперкуок Англії та одного разу тріумфував у національному Кубку. Чинна угода фахівця з клубом розрахована до літа 2021-го.

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