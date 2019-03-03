Гвардіола зацікавлений у придбанні Алькантари в Манчестер Сіті

Гвардіола працював разом з Алькантари у Барселоні та Баварії / ESPN

Півзахисник Баварії Тьягу Алькантра може продовжити кар'єру на Туманному Альбіоні.

Як повідомляє Sky Sports з посиланням на The Sunday Mirror, наставник "містян" Хосеп Гвардіола хоче бачити у футболці манкуніанського клубу півзахисника Баварії Тьягу Алькантару, з яким Пеп працював пліч-о-пліч у Баварії та Барселони.

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Гвардіола є давнім прихильником таланту Алькантари та вважає, що він може стати прекрасним доповненням у середній лінії Манчестер Сіті. Окрім цього, Тьягу може стати хорошою заміною Фернандінью, якому вже 33 роки.

Контракт Алькантари з Баварією чинний до літа 2021 року. Transfermarkt оцінює хавбека у 60 млн євро.

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