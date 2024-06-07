Гвардіола під час відпустки в США сходив з дружиною на першу гру фіналу плей-офф НБА. Пеп сидів у мерчі Бостона в першому ряді та відкрито вболівав за господарів.

Pep Guardiola, presente para vivir las #NBAFinals como hincha de... Boston.pic.twitter.com/sQMx2nSkZK — VarskySports (@VarskySports) June 7, 2024

Селтікс впевнено перемогли 107:89 та повели в серії з Маверікс. За Бостон два очки набрав Святослав Михайлюк. Пеп перед грою емоційно давав поради тренеру українця Джо Маззуллі.

Гвардіола в минулому сезоні виграв АПЛ, закріпивши домінування Манчестер Сіті в Англії. У Лізі чемпіонів "містяни" вилетіли від Реала, а фінал Кубка Англії програли МЮ. Пеп запевнив, що ще сезон точно тренуватиме Сіті.

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